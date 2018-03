Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Udinese: "Servono i gol di Babacar per la salvezza? Servono i gol di Babacar, ma servono i gol di tutti. Oggi non c’è Berardi, ma c’è Politano. Purtroppo i gol non vengono, dobbiamo capirne la causa. Rigorista? Speriamo di averne uno. In questo caso sono convinto che riusciremo a segnare".