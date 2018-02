La Juventus non molla Pol Lirola. Il terzino classe '97, passato a titolo definitivo al Sassuolo nella scorsa finestra invernale di mercato, ha fatto guadagnare circa 7 milioni di euro alle casse bianconere. La Vecchia Signora, però, non ha intenzione di abbandonare il giovane e talentuoso laterale spagnolo al proprio destino. Secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, la recompra è sempre possibile e la Juventus sarà in prima fila per monitorare l'evoluzione di Lirola, in attesa di capire se valga la pena di riportarlo a Torino.