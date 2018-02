Si è chiuso ieri alle 23.00 un mese poco memorabile per il calciomercato, in fatto di trasferimenti. A tutto ciò vanno ad aggiungersi i polveroni alzati dalle varie big, sul punto di chiudere per un colpaccio in entrata (Pastore all'Inter) o in uscita (Dzeko alla Roma): ammettiamolo consapevolmente, bluff che hanno lasciato tutti con l'amaro in bocca. Ma mai quanto la trattativa degli ultimi giorni, quella che - almeno sulla carta - avrebbe lasciato un segno nella lotta scudetto, il duello tra Napoli e Juventus, tra campi, scrivanie e, ultimo, l'Hotel Melià (luogo del delitto): il mancato trasferimento di Matteo Politano del Sassuolo.



IL PIANO PERFETTO - "Missione compiuta": questo, evidentemente, dev'essere stato il pensiero del ad della Juventus Beppe Marotta allo scoccare del gong relativo alla chiusura di questa sessione di mercato. Riavvolgiamo il nastro: se al primo febbraio si parla già di un Napoli sconfitto e incapace di aver concluso un affare, bisogna analizzare tutte le tappe, da quando il club partenopeo ha iniziato ad interessarsi del giocatore. Un profilo perfetto nei piani tattici dell'allenatore Maurizio Sarri, tagliato solo ed esclusivamente per le esigenze di una con problemi di turnover in fase offensiva, in particolare a destra. Il Napoli aveva già preparato l'offerta a metà gennaio, consistente in 20 milioni più il prestito secco di un giocatore, Ounas. Tempo qualche giorno, tempo di inquadrare il reale pericolo di un rinforzo da parte di una seria avversaria per lo scudetto, prima in classifica: la Juventus si è inserita nella corsa, puntualmente (un presagio, la battuta di Sarri su Marotta). Su un giocatore affatto utile alla causa, vista la sovrabbondanza in quel ruolo: si tratta della più banale azione di disturbo, fin qui nulla di nuovo. Vistosi pressato, il team De Laurentiis-Giuntoli ha pensato di rilanciare, fino all'ultima offerta di 28 milioni, convinto una volta per tutte di riuscire a spuntarla, ma così non è stato. Per una manciata di minuti.



LAST MINUTE - Carnevali, ad del Sassuolo, ha fatto melina. Ha avuto un'offerta e ha deciso di attendere sino all'ultimo. Nonostante il Napoli, che pure aveva presentato in leggero ritardo l'offerta definitiva, il tempo materiale per chiudere c'era eccome, ma la decisione di tirarsi indietro non è stata digerita dal club azzurro. Il classe '93 è rimasto a Sassuolo e contribuirà ancor più agevolmente ad una salvezza non ancora matematicamente raggiunta - stando a chi sostiene la tendenza del Sassuolo a non cedere pezzi pregiati - e salvo ridimensionamenti potrebbe tornare al centro dell'attenzione durante l'estate, dopo avere a lungo cullato il sogno di essere parte integrante di un nuovo progetto. Ovviamente, si parla del Napoli: la Juve mai ha manifestato un reale interesse nei confronti del giocatore. Stando alle numerose versioni degli ultimi, infuocati, dieci minuti di calciomercato, i contratti sarebbero stati già pronti (con Politano e Ounas, più la relativa manciata di milioni a favore dei neroverdi, pronti a darsi il cambio a firme fatte).