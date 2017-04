Primo anticipo della 30° giornata di Serie A ed è una sfida al sapore di Europa: il Sassuolo ospita la Lazio, a caccia del settimo risultato utile consecutivo e soprattutto di quei tre punti che potrebbero riaprire il discorso Champions League. In caso di successo e di ko del Napoli domani infatti i biancocelesti si ritroverebbero a sole tre lunghezze dal terzo posto. Vietato sbagliare dunque, imperativo lasciarsi alle spalle lo scialbo pareggio di Cagliari, ma dall'altra c'è un Sassuolo agguerrito: i neroverdi di Di Francesco cercano una vittoria che manca dalla 25° giornata per dare un segnale d'orgoglio, vista la classifica tranquilla che non preoccupa e non permette di sognare. Fischio d'inizio alle 18, Sassuolo-Lazio apre la 30° giornata di Serie A.