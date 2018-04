Consigli 6,5: tiene in vita il Sassuolo e il pareggio sicuramente è anche merito suo.



Goldaniga 6: prestazione sufficiente, affidandosi spesso al compagno.

(dal 78' Peluso: s.v.)



Acerbi 6,5: partita giocata in modo attento, chiudendo bene gli spazi a Stepinski e Inglese.



Dell’Orco 6: bene la fase difensiva. Poteva proporsi con più continuità in fase offensiva.



Lirola 5,5: poca concentrazione in certe giocate.



Missiroli 6,5: bene il lavoro a centrocampo in entrambe le fasi.



Magnanelli 4,5: troppo distratto nelle giocate e ingenuità che lascia i propri compagni in 9.



Cassata 7: migliore dei suoi, per voglia di cercare di creare pericolosità e continuità nelle giocate. Gol meritato.



Adjapong 4: disastroso. Lascia i compagni in 10 dopo pochi minuti .



Babacar 5,5: parte bene poi si spegne e si nasconde tra le linee gialloblù.

(dal 62' Politano: s.v.)



D. Berardi 6: prova a lottare come può contro i mastini clivensi. Premiato il coraggio.

(67' Ragusa s.v.)



All. Iachini 6: Sassuolo penalizzato dalle doppie espulsione, ma che riesce comunque a trovare un meritato pareggio.