Bologna – Sassuolo: 2-1



Consigli 5.5: si fa trovare pronto quando chiamato in causa, ossia dopo appena 15 secondi di gara. Sul gol di Poli può poco o nulla mentre viene spiazzato da Pulgar.



Lirola 6: in fase offensiva spinge molto e in copertura è sempre attento. Deve continuare così.



Goldaniga 5: soffre il pressing del Bologna nella prima parte di gara e si fa espellere nei minuti finali regalando una punizione d’oro all’avversario.



Acerbi 6.5: anima della squadra, difende e si fa notare anche in zona offensiva con qualche sortita pungente. Fondamentale.



Peluso 5.5: ingaggia il duello con Di Francesco e non si diverte molto, l'esterno rossoblù lo mette un po' in crisi con la sua rapidità.



Missiroli 6: si fa apprezzare soprattutto in fase di costruzione e di inserimento, la catena con Berardi dà sempre l'impressione di poter far danni.



(dal 94’ Pierini: s.v.)



Magnanelli 5.5: una parte iniziale di totale passività ma poi si riprende e aiuta come può i compagni di reparto.



Duncan 5.5: spreca un'importante occasione per i suoi mancando lo stop vincente, per il resto offre la prestazione che ci si aspetta da lui, molto fisica e di contenimento.



(dal 70’ Mazzitelli 6: il suo compito è di dare più supporto alla manovra offensiva con inserimenti continui e lo svolge diligentemente.)



Politano 6: con un taglio di 30 metri in mezzo al campo si mette nelle condizioni ideali per concludere a rete ma Mirante glielo impedisce. La spinta è sempre costante e di qualità.



Babacar 6.5: il primo gol in neroverde è la naturale conseguenza della prestazione odierna del senegalese, autore di giocate tecniche di ottima fattura.



(dall’86' Ragusa: s.v.)



Berardi 6: lontano dal giocatore che ci si aspetta, mette comunque la sua velocità e tecnica al servizio dei suoi che in ripartenza affondano il colpo.





Iachini 5.5: dopo un primo periodo d'adattamento i suoi mantengono quasi sempre il controllo del gioco, puntando a vincere il match. Sfortunati sul finale, vengono puniti da Pulgar uscendo sconfitti immeritatamente.