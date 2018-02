Sassuolo-Lazio 0-3





Consigli 5,5: incolpevole sul gol dal limite di Milinkovic, dove risulta decisiva la deviazione di Magnanelli, sfortunato sul rigore di Immobile che gli passa sotto il fianco, non può ancora nulla sulla doppietta del serbo.





Adjapong 5,5: tornato titolare dopo il lungo infortunio, non soffre la fisicità di Lukaku, ma sbaglia la diagonale sul terzo gol, andando a sbattere contro Peluso. Sfiora il gol della bandiera al 57'.





Acerbi 6: abbandonato dallo squalificato Goldaniga, fa coppia con Peluso. Prova a limitare i danni.





Peluso 5,5: primo tempo macchiato dal fallo di mano su Murgia, il secondo da una marcatura discutibile su Milinkovic al momento del terzo gol.





Rogerio 6: regge il confronto con Marusic, chiudendogli spesso il fondo. Nella ripresa lo innervosisce fino al rosso. A parte un traversone sballato, poi, va bene anche nei cross. Nota positiva.





Missiroli 5,5: l'impegno c'è, manca l'acuto.





Magnanelli 5,5: è sfortunato sul primo gol di Milinkovic, in quanto la sua deviazione tradisce Consigli. In regia non brilla.



(dall'84' Sensi sv)





Mazzitelli 5: fa sentire la mancanza di Duncan, lasciato in panchina da Iachini.





Berardi 4: si fa ammonire con leggerezza al 20', impegna Strakosha al 23', e poi niente, fino al rosso di stizza nella ripresa: è la quarta espulsione in Serie A, la quinta in carriera. Facciamo anche basta?





Babacar 5,5: nel primo tempo sfiora il gol (un gol mangiato?) prendendo posizione col fisico su Strakosha in uscita. E' l'occasionassima del Sassuolo. Non proprio convincente per il resto dei 90'.





Politano 6: arriva al tiro soltanto nella ripresa, sullo 0-3. Iachini lo chiama in panchina subito dopo, per preservarlo. Primo tempo positivo ma poco pungente.



(dal 69' Ragusa 6: Lulic e Radu gli chiudono tutte le porte)





All. Iachini 5: scelte iniziali da bandiera bianca. Il Sassuolo sarà anche sfortunato, ma la testa oggi era già al prossimo match.