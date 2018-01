Sassuolo-Torino 1-1







Consigli 6: incolpevole sul gol di Obi, per il resto è vigile e pronto all'uscita sicura.





Lirola 6,5: fatica a prendere le misure alla velocità di Berenguer, ma nel secondo tempo fa un paio di chiusure da applausi.





Goldaniga 6,5: soffre Niang nella ripresa ma è fondamentale al 77' quando intercetta un tentativo ravvicinato di Nkoulou in spaccata, salvando l'1-1.





Acerbi 6: tiene bene a bada Niang e Iago Falque, in collaborazione con Goldaniga e Peluso.





Peluso 6,5: ottima prestazione in fase difensiva, sottomette Iago Falque. Nella ripresa rischia di segnare il 2-1, ma il palo gli nega questa gioia.





Missiroli 6: dalla sua parte c'è Obi, non è semplice inserirsi. Partita pulita, lavoro oscuro.





Magnanelli 6: seguito a ombra da Baselli, non riesce ad essere il solito fulcro per i neroverdi. Bene comunque nella fase difensiva.





Duncan 6,5: è il più in palla e forse anche il più libero nel centrocampo neroverde.



(dall'86' Mazzitelli sv)





Berardi 7: ci prova di pallonetto, e Sirigu blocca senza saltare, poi di precisione dal limite, e Sirigu devia in angolo. Nella ripresa insiste, fino a trovare un gol spettacolare, di destro, a giro sul secondo palo. Erano 10 partite che non segnava.





Falcinelli 5,5: è suo il primo tiro del Sassuolo, intorno al 17': Sirigu respinge. Subito dopo, sugli sviluppi di un angolo, si divora di testa un gol già fatto, a un metro dalla linea di porta e tutto solo. Al 26', in occasione del gol granata un suo tocco maldestro e involontario favorisce Obi nella mischia.



(dal 72' Politano 6: viene lasciato in panchina per le dichiarazioni recenti del suo procuratore. Quando sale non cambia la partita)



Ragusa 6: grande generosità, poca lucidità.



(dal 52' Matri 5,5: appena entrato si mangia un gol sulla linea di porta. Più tardi avrebbe l'occasione per rifarsi ma spreca ancora a tu per tu con Sirigu)







All. Iachini 6,5: decide di tenere in panchina Politano, viste le voci di mercato. In compenso si infuria con Ragusa per tutto il primo tempo, finché non lo cambia nella ripresa. Pareggio più che meritato, anzi, forse il Sassuolo meritava qualcosa di più del Torino.