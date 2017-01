Sassuolo-Palermo 4-1



Consigli 6,5: incolpevole sul primo gol del Palermo è, anzi, sempre pronto a colmare qualche sbavatura difensiva. Con la parata di testa su Rispoli al 64’ si guadagna la sufficienza pienissima.



Lirola 6: la sufficienza se la guadagna in terra straniera, verrebbe da dire. Molto presente in zona offensiva, ogni tanto dimentica il suo ruolo, forte della presenza del compagno Acerbi. Promosso, comunque.



Letschert 6: scarica molte palle ispide, rendendo il lavoro di Consigli molto più semplice. Lavoro sporco, insomma, ma non per tutti.



Acerbi 6,5: Lo stadio lo acclama per il record di palle recuperate in campionato. Lui come al solito non delude. Non sbaglia praticamente nulla



Peluso 7: in posizione molto avanzata fornisce numerosi spunti al tridente d’attacco. Un giocatore versatile e fondamentale per il gioco di mister Di Francesco



Mazzitelli 6,5: dialoga benissimo con i compagni dando ottima prova di intelligenza e di memoria degli schemi.



Aquilani 6,5: tiene bene la mediana e compie un ottimo lavoro di marcatura sul comparto avanzato rosanero.



Ragusa 7: Tenta di reagire allo svantaggio iniziale con un buon dribbling in area e un tiro niente male, ma Posavec respinge. Non ci mette molto, però, a riscattarsi e da posizione defilata la insacca per il 2-1 dei neroverdi.



Berardi 7,5: rientro esuberante per lui che non si fa scappare neppure una palla. Doppio Assist per Matri prima e Ragusa poi.



(dal 76’ Politano 7: appena sette minuti per imprimere il suo marchio su questa partita, portando il tabellone sul 4-1. Grande prestazione, seppur breve.)



Matri 7,5: Sette minuti pareggiare i conti con un tiro imprendibile. La partita per lui sarà solo in discesa. Una doppietta da incorniciare, figlia anche dell’ottimo gioco complessivo della squadra



(dall’82’ Duncan sv)



Ricci 6: del tridente è il meno brillante, ma che non risulti un’offesa. Il suo lavoro è generoso e utile sia all’accatto che al centrocampo.



(dal 64’ Defrel 6,5: entra subito in partita. Si impone bene anche sulla fascia da dove fa pervenire spunti niente male)



All. Di Francesco 7: interpreta benissimo la partita ed è bravo ad infondere alla squadra la giusta determinazione per ribaltare il momentaneo svantaggio iniziale. Azzecca anche i cambi. Cosa pretendere in più?