Cagliari-Sassuolo 0-1



Consigli 7,5: si fa sempre trovare pronto sulle verticalizzazioni del Cagliari. E' superlativo nella ripresa quando salva il risultato sui tentativi a botta sicura di Farias, Giannetti e Sau.



Cannavaro 6: fa valere i suoi centimetri su tutte le palle alte. Solita prova di sostanza.



Acerbi 6,5: sgomita con Pavoletti per tutti i 90', non si fa mai trovare fuori posizione.



Letschert 6: dalle sue parti il Cagliari si fa vedere poco e questo gli facilita la vita.



Lirola 6,5: spinge forte sulla corsia di destra, andando anche vicino al gol nel primo tempo.



Missiroli 5,5: tocca pochi palloni e non entra mai nel vivo del gioco.



Magnanelli 6,5: tutte le azioni del Sassuolo passano dai suoi piedi. E' lui la mente e il fulcro del gioco dell'undici di Bucchi.



Duncan 6,5: prestazione di quantità e qualità. Abbina alla perfezione corsa e un'ottima fase di transizione offensiva.



(dal 78' Biondini SV)



Adjapong 6: corre e lotta per tutti i 90 minuti, prendendo con facilità le misure a Padoin prima e Faragò poi.



Politano 5,5: svaria per tutto il fronte d'attacco alla ricerca della migliore posizione, ma non riesce mai a far carburare i giri del motore.



(dal 48' Sensi 6,5: entra a freddo e si procura il calcio di rigore che decide la sfida.)



Matri 6,5: fa ammattire i centrali difensivi rossoblù per tutta la sua partita. Fallisce un rigore nel primo tempo, ma si rifà con gli interessi nella ripresa, quando buca Cragno sempre dal dischetto, siglando il classico gol dell'ex.



(dal 75' Ragusa SV)









All. Bucchi 6,5: tiene in panchina Falcinelli e affida le chiavi dell'attacco al grande ex Matri. Scelta azzeccata: l'attaccante neroverde sbaglia il primo calcio di rigore, ma trasforma con freddezza il secondo che vale i tre punti. Da rivedere alcune situazioni in fase di transizione difensiva.