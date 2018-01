Sassuolo- Atalanta 0-3



Consigli 7: Ilicic lo supera con il suo sinistro e Masiello lo beffa con la zuccata vincente. Poi è bravo ad imparare dgli errori e saldo indovina la traiettroia e para la testata di Cornelius. Nella ripresa è subito attivo per parare i tiri di Ilicic e Cornelius: presto diventa il migliore del Sassuolo, parando ogni punizione atalantina. non può niente su Cristante e Freuler.



Lirola 6: nella punizione di Magnanelli ha l’occasione per crossare ma tira incredibilmente fuori e lontano dallo specchio. Nella ripresa la fascia destra è sua e migliora notevolmente.



Goldaniga 5,5: al 12’ entra lui in rete al posto della sfera che colpisce a pochi centimetri dalla porta su assist di Falcinelli. Ruba palla a Cornelius ma poi regala una punizione centrale a Cristante, con Ilicic che sfiora il raddoppio.



Acerbi 5,5: contrasta Cornelius, ma nel pieno del match supera tutto il centrocampo, lo stesso danese, per poi perdere malamente la sfera sul più bello. Fatica a riprendersi e si limita a svolgere il compitino.



Peluso 5,5: al 26’ toglie palla a Castagne e sembra abbia preso le misure, anche nella ripresa respinge gli attacchi nerazzurri, senza ricostruire però l’azione. Sul finire torna a sbagliare i passaggi più banali.



Missiroli 6: marcato stretto in area piccola da Gosens e Freuler, chiede un rigore al 35’ che l’arbitro non gli concede e non si rende essenziale ai suoi che cercano il pari.



Magnanelli 5,5: commette falli in attacco ma tende a portare la palla in difesa piuttosto che cercare il pari in attacco.



Duncan 6: cerca di contenere l’estro di Castagne e ci riesce ma il suo contributo si ferma lì.



Dal 30’ st Ragusa 5,5: non aiuta i suoi.



Berardi 6,5: cerca il contrasto con Castagne e lo trova al 17’ quando si fa male e il rendimento cala, ma al 31’ dalla sinistra lancia un tiro che attraversa tutto lo specchio prima di terminare in fondo.



Falcinelli 6,5: serve una palla che vale un gol per Goldaniga, ma non riesce a mirare la rete alle spalle di Gollini. Poi si spegne e il mister lo cambia.



Dal 10’ st Matri 5,5: Berardi lo serve appena entrato sulla porta ma i suoi tiri non mirano lo specchio



Politano 7: parte con sprint rubando palla al centrocampo nerazzurro, sventa gli attacchi di Ilicic in area piccola. Al 2’ della ripresa colpisce il palo dalla distanza. Bene.



Dal 44’ st Scamacca 5,5: tira malamente fuori dall’area negli ultimi minuti. Male.



Iachini 6: infuriato con i suoi che esprimono un brutto gioco e compiono troppi errori in area piccola. Opera i cambi e qualche risultato si vede perché la Dea soffre ma non è abbastanza, il tris è meritato.