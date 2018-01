Genoa-Sassuolo 1-0



Consigli 5,5: quasi mai impegnato nella prima frazione, nella ripresa risponde subito al miracolo di Perin con una bella parata su Galabinov. Poi su un colpo di testa sempre dell'attaccante bulgaro non può nulla.



Lirola 6: ammirevole in copertura, non si sgancia mai. E la fase offensiva sarebbe la sua qualità migliore



Goldaniga 6,5: ancora una volta preciso, si sta rivelando un ottimo acquisto.



Acerbi 5,5: perde Galabinov in occasione del gol. Un errore che regala i tre punti al Genoa.



Peluso 6: meno preciso del solito al cross, soffre le discese di Biraschi.



Missiroli 6: un passo indietro rispetto alle ultime tre gare. Ma l'assist per Matri nella ripresa, è pregevole.



(dall'87' Mazzitelli sv)



Magnanelli 6,5: buonissimo il primo tempo, ricco di palle recuperate, cala un pochino nella ripresa.



Duncan 5,5: dei tre centrocampisti neroverdi, il più impreciso.



(dall' 81' Ragusa 6: ci prova dal limite all'89'. Fuori d'un soffio. Poteva fare meglio)



Berardi 6: in questo periodo quando tira centra sempre un avversario, la porta mai. Il gol sembra diventato un miraggio.



Falcinelli 5: incatenato da Spolli, viene liberato soltanto per la sostituzione.



(dal 64' Matri 6: si fa trovare subito dai compagni dentro l'area di rigore, ma prima un miracolo di Perin, poi la base del palo gli negano la gioia del gol)



Politano 5,5: forse è mancato soprattutto il suo guizzo al Sassuolo. Non è mai riuscito a mettersi in condizione di saltare l'uomo.





All. Iachini 5,5: primo scontro diretto importante che lascia l'amaro in bocca. Un calo di attenzione o di forze ha permesso al Genoa di rompere gli equilibri in una partita priva di grandi emozioni. Forse poteva inserire prima gli ultimi due cambi.