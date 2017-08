Torino-Sassuolo 3-0



Consigli 6: sulla splendida rovesciata di Belotti, che permette al Torino di passare in vantaggio, non può fare altro che raccogliere il pallone dal fondo della rete. Incolpevole anche sugli altri due gol granata.



Lirola 5,5: in occasione del gol di Belotti, che permette al Torino di passare in vantaggio, arriva con troppo ritardo nella zona dove spiove il pallone e non riesce neanche a disturbare l'attaccante granata. Unica pecca di una gara discreta.



Cannavaro 5: se non ci fosse stato il Var, il suo goffo intervento (un colpo di testa con la palla che gli è poi carambolata sul braccio) al quarto d'ora della ripresa sarebbe stato punito con il rigore. La moviola gli evita di essere la causa del possibile 2-0 del Torino.



Acerbi 6: partita senza particolari sbavature per il centrale neroverde che contiene bene anche Belotti quando transita dalle sue parti.



Gazzola 5: è in perenne difficoltà quando il Torino affonda sulla sua fascia di competenza. Più volte lascia andare al cross con estrema facilità Falque e De Silvestri. La sua prestazione non migliora neanche quando si trova di fronte un Berenguer pasticcione.



(dal 66' Adjapong 5,5: il suo ingresso non cambia gli equilibri della partita.)



Missiroli 5.5: qualche inserimento e poco altro per il numero 7 neroverde. Ad inizio secondo avrebbe l'occasione per pareggiare ma, al limite dell'area piccola, viene anticipato da Barreca. Una decina di minuti dopo lascia il campo a Ragusa.



(dal 63' Ragusa 5,5: si fa notare solo per l'ammonizione che prende per un fallo su Rincon)



Magnanelli 6: quando ne ha la possibilità prova a illuminare il gioco della sua squadra con alcuni lanci. Ma si accende solamente a tratti e non riesce a mettere con costanza la sua tecnica al servizio della squadra.



(dal 75' Sensi: sv)



Duncan 5: con lo sciagurato retropassaggio che ha permesso al Torino di raddoppiare all'84' e, di fatto, di chiudere la partita in anticipo, rovina una partita che fino a quel momento era stata positiva. Errore impordabile quello del ghanese.



Berardi 5,5: qualche spunto in mezzo a lunghi tratti di nulla. Quello che si vede questa sera a Torino non è il Berardi che conosciamo



Falcinelli 5: si trova davanti un vero e proprio muro formato da N'Koulou e Moretti, un muro che non riesce praticamente mai a superare. Partita complicata per il centravanti che quest'estate era stato cercato proprio dal Torino.



Politano 5: De Silvestri si rivela un cliente più tosto del previsto da affrontare. L'attaccante del Sassulo perde nettamente il duello con il terzinodel Torino.





All. Bucchi 5: quello che si vede a Torino è un brutto Sassuolo, incapace per tutti i novanta minuti di partita di rendersi pericoloso dalle parti si Sirigu. Nel secondo tempo prova a ridisegnare la propria squadra, passando dal 4-3-3 al 4-2-4, il cambio tattico serve però a poco.