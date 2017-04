Atalanta-Sassuolo 1-1



Consigli 7: l'Atalanta crea, ma non lo disturba quasi mai e, dopo il vantaggio del Sassuolo, la Dea va nel pallone e per lui la gestione fino all'intervallo è alquanto priva di note. La musica cambia nel secondo tempo, quando i nerazzurri ritrovano smalto e coraggio, pareggiando i conti. Rispetto a Berisha, è più impiegato e alla fine merita una valutazione più alta;



Adjapong 5: è l'uomo più in difficoltà di Di Francesco, dal momento che su di lui gravitano Spinazzola e Gomez, sul quale perde sempre il confronto;



Acerbi 6: per lui e Cannavaro l'arduo compito di placare gli animi offensivi dei bergamaschi e la cosa gli riesce benino;



Cannavaro 6: vedi Acerbi;



Dell'Orco 6: rispetto a Adjapong, sulla fascia e nelle retrovie fa meglio, anche se i laterali atalantini lo fanno lavorare;



Pellegrini 6,5: è l'uomo più pimpante della prima mezzora e quando si trova a 2 cm da Caldara, azzecca il passaggio del nerazzurro, vola verso la porta avversaria, s'allarga e mette dentro;



Sensi 5,5: fatica a spalleggiare Missiroli e Pellegrini



(62' Duncan sv);



Missiroli 6,5: con Pellegrini, gestisce bene le redini del centrocampo;



Berardi 5,5: è lui che si presenta sul calcio di punzione al 20', colpisce barriera e Berisha manda in angolo. Dopo l'intervallo, per lui non si presenta alcuna occasione avanzata e nell'unica che si prende, essendo in fuorigioco già segnalato, va alla conclusione. E si becca il giallo. Superficiale;



Defrel 5: fin quando sta in campo, non si creano per lui particolari occasioni da gol



(35' Politano 5,5: si fatica a riconoscerlo in campo, poichè partecipa in modo rilevante alla causa bianco-verde);



Ragusa 5,5: al 67' manca il raddoppio, con una conclusione radente che rabbrividisce Berisha, ed è la prima occasione per il Sassuolo nella ripresa



(79' Peluso sv)



All. Di Francesco 6: viene a Bergamo per strappare il pareggio. E il proposito, per quanto limitativo per gli amanti del calcio, gli riesce.