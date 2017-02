Sassuolo-Chievo 1-3



Consigli 5,5: incolpevole sui tre gol.



Gazzola 5,5: costretto a una partita di sacrificio, non spinge mai.



Acerbi 5,5: qualche responsabilità sul primo gol? Inglese ne fa tre, ospite scomodo.



Letschert 5: si fa sorprendere da un lancio lungo e atterra Inglese in area. Ultimo uomo, causa un rigore ed esce di scena dopo soli 3'.



Peluso 5,5: dopo 3' si arrangia da centrale, prendendo il posto di Letschert. Torna terzino con l'ingresso di Antei, appena prima del raddoppio clivense.



Pellegrini 6: buon inizio e buon primo tempo. Ma la sua partita è condizionata dall'inferiorità numerica evidente soprattutto a centrocampo.



(dal 71' Ragusa 5,5: entra forte, ma è sfortunato o impreciso al 75', quando a tu per tu con Sorrentino colpisce un palo clamoroso. Un'altra palla-gol poco più tardi, e sbaglia anche quella)



Aquilani 6: stesso discorso fatto per Pellegrini.



Duncan 6: dopo 3' si posiziona terzino, a causa dell'inferiorità numerica. Con l'ingresso in campo di Antei, torna a centrocampo. Servizievole.



Berardi 6: dal suo piedino nasce il cross per la testa di Politano, e quindi il gol di Matri. Intorno al 30' mostra altri due lanci sensazionali, il secondo del quale mette in porta Politano, che non trova il raddoppio.



(dal 77' Iemmello sv)



Matri 6,5: il primo pallone pulito che tocca è al 24', quando in tap-in, quasi sulla linea di porta, punisce un Sorrentino indeciso sulla spizzata di Politano.



(dal 55' Antei 5,5: ingresso in campo battezzato dal raddoppio del Chievo. Così è difficile entrare in partita..)



Politano 6,5: tagliando in area, sfugge a Cacciatore, e ingannando Sorrentino con un leggero tocco di testa risulta decisivo nell'azione del gol neroverde. Il più pericoloso dei suoi









All. Di Francesco 6: stavolta Letschert non premia la sua scelta. In dieci uomini per 87', la sua squadra va addirittura in vantaggio, poi crolla dopo il pareggio. Forse più di così non si poteva chiedere ai ragazzi. Giusto un po' più di attenzione sui calci d'angolo (vedere il primo gol di Inglese). Infatti non è il colmo per una squadra in inferiorità numerica prendere gol su palla ferma?