Sassuolo-Bologna 0-1



Consigli 6: nel primo tempo, nessuna parata. Nel secondo un inizio arrembante del Bologna lo costringe a impegnarsi. All'88' sul gol del Bologna non può fare di più che opporsi al solo Palacio.



Lirola 6,5: qualche buon guizzo gli permette di saltare Masina, poi però è impreciso al momento del cross.



Cannavaro 6: fa buona guardia della propria area di rigore giocando quasi da libero. Nel finale però non riesce ad alzare l'ultimo muro. Quello decisivo.



Acerbi 6: la novità di quest'anno è la libertà di sganciarsi in fase d'impostazione. Ottimo ad assorbire i tagli di Palacio.



Letschert 6: poco occupato nel primo tempo, le scelte di Donadoni gli tolgono parecchi problemi: Palacio e Verdi sono ingabbiati. Ma se al 56' fa una diagonale salvifica su Verdi, crolla insieme alla difesa all'88'. Salva nei minuti di recupero sulla linea un possibile 0-2.



Adjapong 6,5: al 18' vince il duello in fascia con Mbaye, poi suggerisce a Matri un boccone invitante al limite dell'area, che per poco non si trasforma nell'1-0. E solo l'inizio di un'altra gara positiva..



Missiroli 6: confermato a centrocampo dopo la vittoria di Cagliari. Non dobbiamo mai dimenticare che, se sta bene, Missiroli è uno dei top del Sassuolo.



Magnanelli 5,5: partita dopo partita si sta riprendendo in mano la squadra. Peccato per l'espulsione.. determinante!



Duncan 6,5: ancora positivo, tiene in scacco Poli e De Maio con una intensità del tutto ritrovata. Poi cala nella ripresa, stanco per il lavoro svolto nel turno infrasettimanale.



(dal 58' Sensi 5,5: a differenza dell'ultima volta contro il Cagliari, il suo ingresso non cambia la partita)



Berardi 5,5: la cosa più bella del primo tempo di Berardi è il velo che consente a Matri di trovarsi a tu per tu con Da Costa. Per il resto poco, troppo poco. Tornato in campo dal primo minuto dopo due assenze per infortunio, non incide.



(dal 78' Biondini 6: entra in campo solo per contenere)



Matri 5,5: la prima occasione che gli capita è al 18', ed è un'occasionissima: penetra in area tra due uomini, imbeccato da Adjapong (velo di Berardi), ma Da Costa lo neutralizza. Poi più nulla. Uscendo dal campo sente qualche fischio.



(dal 69' Falcinelli 5,5: quando il Sassuolo dovrebbe provarci con lui, Magnanelli viene espulso, e il baricentro arretra)







All. Bucchi 6,5: il Sassuolo di Bucchi torna a mettere sotto il Bologna, ma per un tempo solo. La differenza tra il suo 3-5-2 e quello improvvisato di Donadoni sta tutta nel buon lavoro intrapreso da ormai quattro giornate a questa parte. Stavolta però Bucchi è tradito dal suo capitano..