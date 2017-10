Sassuolo-Udinese 0-1



Consigli 5,5: senza colpe sul gol. Nella ripresa soltanto Lopez lo insidia con un tiro.



Gazzola 5,5: Bucchi lo preferisce a Lirola per l'esperienza. Lui la mette certamente in campo, ma solo quella, quando serviva anche un po' di spinta e di coraggio.





Cannavaro 5,5: Lasagna è più veloce, Perica più grosso. Li soffre entrambi.





Acerbi 5,5: una serataccia insipida anche per lui.





Peluso 5,5: stanco, impreciso, non arriva mai al cross.





Missiroli 6: spettrale nel primo tempo, reagisce nella ripresa, sfiorando il gol al 70'





Magnanelli 5: perde il pallone fatale al 31', mentre cerca un cambio di gioco prevedibile sotto pressione. Dalla ripartenza nascerà l'1-0 dei friulani. Non sembra neanche più lui.. In affanno.



(dal 61' Biondini 5,5: aumenta i giri del motore Sassuolo, non certo la precisione)



Sensi 6: soffre la fisicità di Behrami, e più in generale la compattezza dell'Udinese di Delneri. Più vivace nel secondo tempo.





Berardi 5,5: al 45' una gran botta al volo dalla distanza esalta improvvisamente il pubblico di casa, altrimenti deluso e rumoreggiante: Berardi esiste ancora! Non segna, però, non diverte. E forse, e soprattutto, non si diverte.



(dal 75' Ragusa sv)



Falcinelli 5,5: il primo acuto arriva al 44' del primo tempo, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Nella ripresa si rende ancora pericoloso intorno al 50' con due conclusioni, prima di piede poi di testa. Ma a quel punto Bucchi lo cambia.



(dal 57' Matri 6: porta più qualità in campo, i compagni lo trovano meglio di Falcinelli)



Politano 5,5: nella prima frazione di gioco gira a vuoto senza essere mai pericoloso. Per poco non segna su punizione nel finale di partita.







All. Bucchi 5: è un Sassuolo che non sa più vincere in casa. Al di là del risultato, però, preoccupa davvero la prestazione incolore, specialmente quella del primo tempo: i giocatori davano l'impressione di non trovarsi, sembravano impotenti. I fischi, stavolta sì, sono meritati.