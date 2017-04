Empoli-Sassuolo 1-3

Consigli 6,5: spettatore per quasi 70’, è decisivo nel finale con 3-4 interventi che permettono al Sassuolo di proteggere il vantaggio fino al 90'.

Adjapong 5,5: ha grandi qualità fisiche che non sempre riesce a sfruttare; a volte è troppo frettoloso.

Letschert 6: non ha difficoltà nel tenere a bada gli attaccanti azzurri.

(Dal 75’ Cannavaro 6: dà una mano alla squadra per respingere l’assalto azzurro).

Acerbi 6,5: sempre attento, si fa apprezzare per alcuni eleganti anticipi.

Peluso 6: segna il gol del vantaggio grazie ad un rimpallo, in difesa Laurini non gli crea particolari grattacapi.

Sensi 5,5: perde parecchie palle a centrocampo, poco preciso quando deve impostare.

Aquilani 6: gioca su una mattonella ma fa sentire la sua qualità quando imposta l'azione.

Duncan 6,5: motorino del centrocampo neoverde, segna un gran gol dalla distanza che chiude i conti.

(Dal 79’ Lirola s.v.).

Berardi 6,5: sempre pericoloso quando punta l’avversario in velocità, suo l’assist per il 2-1 di Matri.

Matri 6,5: non tocca molti palloni ma riesce comunque a fare la differenza; mette lo zampino sulla rete di Peluso con una sponda efficace, segna il 2-1 con un bel diagonale angolato.

Ricci 6: riesce sempre a farsi trovare libero, è però poco preciso in zona gol visto che spreca due buonissime occasioni per andare a segno

(Dal 75’ Politano s.v.)

All. Di Francesco 6,5: la squadra non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma è venuta ad Empoli per fare la partita e per giocare a calcio. Qualche rischio di troppo nel finale, ma la vittoria è Enza dubbio meritata.