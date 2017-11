Sassuolo-Milan 0-2



Consigli 5: il primo tuffo vero è un tuffo comodo su un tiro dalla distanza di Calhanoglu al 19'. Poi una prodezza, sul colpo di testa di Kalinic, e un mezzo infortunio sul gol di Romagnoli al 39'. Poteva fare di più sulla perla di Suso nella ripresa? Direi di no.



Gazzola 5,5: Calhanoglu gioca da trequartista più che da esterno, Borini scende sul fondo molto poco: per Gazzola non c'è un gran lavoro da fare, e allora perché non si sgancia di più?



Cannavaro 6: tiene Kalinic senza grossi problemi, assieme ad Acerbi.



Acerbi 6: con Cannavaro, doma Kalinic. E' generoso, molto generoso quando si proietta in avanti.



Peluso 5: Suso gioca tanti palloni, Peluso non si fa mai saltare: o quasi (chiudiamo un occhio sul gol dello spagnolo?).



Mazzitelli 6: inizia con grinta e grande pressing, e servito da Politano al 14' arriva bene al tiro dentro l'area. Ma il Milan cresce dopo la mezz'ora, quando lui comincia a sparire.



Missiroli 6,5: tocca a lui prendere il posto di Magnanelli in cabina di regia. A lui spetta anche la gestione di due mezzali giovani, quali sono Mazzitelli e Cassata. Ci riesce, e per poco non segna al 45'+1', chiuso bene da Bonucci.



Cassata 6: grande agonista. Ma quanto corre e quanto si danna, Cassata? Sta prendendo confidenza con l'undici titolare, e ciò lo rende anche più pulito nei passaggi e nelle scelte di gioco.



(dal 54' Matri 6: col suo ingresso il Sassuolo passa al 4-2-4. Qualche buona giocata in appoggio, nessun tiro)



Politano 6: tiri in porta nel primo tempo: zero. Eppure confeziona un buon assist per Mazzitelli al 14', e si fa vedere con una certa intraprendenza sia nel primo che nel secondo tempo. Ma se il Sassuolo fatica a segnare è anche un suo problema.



(dall'83' Rogerio sv)



Falcinelli 6: fa salire dignitosamente la squadra nella prima mezz'ora, sottoporta però si vede poco in tutto l'arco della partita. Male nella ripresa quando, al limite dell'area piccola e girato di spalle, toglie il pallone dal piede di Acerbi per eccesso di egoismo.



Ragusa 5,5: si applica a dovere nella fase difensiva, ma senza qualità negli spunti, quando gli arriva il pallone.



(dal 69' Pierini 5,5: non sembra prontissimo per la Serie A. Timido e spaesato)





All. Bucchi 6,5: sorprendono all'inizio le sue scelte in mediana, poi col passare dei minuti tutto diventa chiaro: Cassata e Mazzitelli a centrocampo garantiscono l' aggressività necessaria per mettere in difficoltà il Milan. Peccato che il calcio sia imprevedibile, come quel gol piovuto dal cielo di Romagnoli, a metà tra un fallo e un rimpallo, e quell'altra perla di Suso nella ripresa.