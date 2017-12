Roma-Sassuolo 1-1



CONSIGLI: 6,5 Battezza il piattone di Pellegrini e vive un pomeriggio di straordinaria tranquillità fino al 65’ quando nega ad El Shaarawy il raddoppio. Intervento provvidenziale.



LIROLA 6: Limita i giri di Perotti e Kolarov concedendo ben pochi spazi. Timido in fase offensiva, almeno nei primi 45’. Poi trova maggiore libertà.



CANNAVARO 6: L’ultima di Paolo con la maglia del Sassuolo non è delle più fortunate. Si trova contro un Dzeko che lo fa correre avanti e indietro costringendolo pure a qualche legnata non richiesta.



ACERBI 6: Primo tempo da battaglia con Dzeko, nella ripresa deve tamponare anche le emorragie provocate dal bisturi di Nainggolan. Non sempre ci riesce, ma il saldo finale è ampiamente positivo.



PELUSO 7: Protagonista in tutto e per tutto. Si gode l’apatia di Schick limitandosi a tenerlo lontano dalla zona pericolo. Quando entra El Shaarawy la guardia resta la stessa, ma trova il coraggio di tirare fuori i canini in area avversaria trovando un assist prezioso.



MISSIROLI 7: Al 40’ per poco non beffa Alisson di testa. Poi tanta esperienza e la giusta dose di pazienza nei momenti di tensione premiati da un gol da favola che celebra al meglio l’addio dell’amico Cannavaro.



MAGNANELLI 6,5: L’ex regista di Di Francesco prova ad incollarsi a Nainggolan ma ne viene travolto. Si rialza, resta in piedi e si dimostra ancora una volta di ferro e ghisa.



DUNCAN 5,5: Tanti muscoli e sostanza, ma quando c’è da ricamare si perde ago e filo. Esce stordito dopo le martellate di Nainggolan. (72’ Mazzitelli 6: altro ex, entra e il centrocampo ritrova i giri giusti)



POLITANO 6,5: Ex di ritorno? Forse. Intanto prova a farsi rimpiangere e desiderare. Sua la prima conclusione in porta, sua pure la seconda poi tanto correre su e giù.



FALCINELLI 6: Non trova lo spazio giusto per aggiustare il tiro, ma apre varchi interessanti per Politano e Ragusa e crea la giusta confusione.



RAGUSA 6: Ha un paio di spunti, ma quando arriva alla conclusione mostra qualche stupore di troppo. (13’st Matri 6: impensierisce Fazio e Jesus, ma pure lui non trova )



IACHINI 7: La cura Iachini funziona eccome. Il Sassusolo prende altri punti preziosi e si porta lontano dalla zona pericolo. Sa aspettare il momento giusto senza sbilanciare una squadra che ha mostrato di ritrovare equilibrio.