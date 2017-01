Sassuolo-Cesena 1-2



Pegolo 5,5: partita relativamente tranquilla la sua, almeno fino all'81'. In 3' prende due gol, ma non ha colpe.



Adjapong 6: al 42', fuori posizione, recupera ottimamente su Laribi e salva il risultato parziale. Per il resto gioca con sicurezza quasi tutti i palloni che tocca, anche se è proprio dalla sua parte che Laribi trova il gol decisivo nel finale.



Antei 5: nessuna sbavatura, ordinaria amministrazione. Fino all' 80' quando interviene in area su Cocco provocando il rigore.



Acerbi 6,5: ma non riposa mai quest'uomo? Rodriguez e Ciano gli girano alla larga.



Dell'Orco 6,5: ordinato, stavolta non deve marcare Candreva o Felipe Anderson, e quindi si nota tutta la sua applicazione. Vedere la chiusura su Ciano al 44'.



Pellegrini 6,5: dopo soli 3' è pericoloso con una conclusione dal limite, deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, segna l'1-0 in tap-in, quasi sulla linea di porta. Bentornato.



(dall'83' Mazzitelli sv)



Sensi 6: qualche palla persa di troppo nel finale del primo tempo. Inoltre sembra che non voglia osare il cambio di gioco. Bene negli intercetti



Duncan 6: quando preme l'acceleratore nessuno gli sta dietro, ma se ne compiace un po'. Il risultato è una prestazione a strappi, con qualche palla persa di troppo, per troppa sufficienza



Politano 6,5: vorrebbe strafare, ma non sta ancora bene. La forma migliore tornerà. Tuttavia sfiora il gol almeno due volte



(dal 75' Ricci 5,5: arriva sui suoi piedi la palla gol del pareggio nei minuti di recupero. Purtroppo per il Sassuolo cincischia)



Iemmello 5,5: gli capita qualche palla importante, eppure non riesce a segnare.



(dal 67' Defrel 5: entra un po' svogliato)



Ragusa 5,5: forse stanco da domenica, è il giocatore più in ombra dell'attacco neroverde.









All. Di Francesco 5: o recita o non riesce a trasmettere la tensione giusta dopo il gol del vantaggio. La sua squadra gioca un quarto d'ora, poi comincia a scherzare col fuoco.