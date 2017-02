Genoa-Sassuolo 0-1

Consigli 6,5: subito chiamato in causa da Pandev, risponde alla grande negando il vantaggio ai rossoblu. Poco sollecitato nel proseguio di gara resta comunque sempre attento.



Peluso 6: ha la fortuna di essere opposto al genoano meno in palla di giornata, il brasiliano Edenilson. Limita le scorribande sulla fascia badando per lo più a contenere.



Acerbi 7: dirige la retroguardia emiliana con mestiere e classe. E' soprattutto merito suo se il Genoa non riesce a sfondare per vie centrali.



Letschert 6,5: occasione da titolare per l'olandese che non tradisce la fiducia di Di Francesco, francobollando lo spauracchio Simeone. Patisce un po' di più il vivace Taarabt ma senza conseguenze.



Gazzola 5,5: Palladino è l'uomo in più dei rossoblu e lui spesso ne patisce l'intraprendenza, facendosi saltare con troppa facilità.



Duncan 6,5: dinamico e propositivo, sfonda spesso e volentieri sulla sinistra. Pennella sulla testa di Matri la palla del possibile 2-0 che il centravanti manda malamente a lato.



Aquilani 6,5: pesca Pellegrini tutto solo in area rossoblu in occasione dell'1-0. Regola alla perfezione il gioco degli emiliani, alternando precise aperture a tempestive chiusure.



Pellegrini 7: abile nel farsi trovare libero dalla punizione di Aquilani, non ha problemi nel battere Lamanna da due passi. Lo stesso portiere rossoblu gli nega la doppietta poco dopo. Resta attivo per tutta la gara.

(dall'86' Mazzitelli SV)



Ragusa 5,5: motivato dal fatto di trovarsi davanti alla squadra che l'ha cresciuto calcisticamente, fallisce la prova con una partita anonima e priva di spunti.



Matri 5: un minuto dopo il vantaggio del Sassuolo, si divora di testa la rete del raddoppio. Si ripete nella ripresa, sempre con un'inzuccata, ma questa volta è Lamanna a superarsi. Nel complesso tuttavia combina poco.

(dal 78' Ricci SV )



Berardi 5: ha subito l'occasione buona per castigare Lamanna ma anziché tirare in porta preferisce perdersi in proteste reclamando un presunto rigore. Per il resto risulta un fantasma.

(dal 72' Politano 6: dentro nel finale, garantisce velocità e profondità ai compagni).



All. Di Francesco 6,5: torna alla vittoria dopo la sconfitta di sette giorni fa con la Juventus. Espugna il sempre difficile campo di Marassi, capitalizzando al massimo la rete di Pellegrini. Dimostra di avere una squadra quadrata e ben messa in campo che, con il recupero dei molti infortunati assenti nel girone d'andata, si candida a protagonista della seconda parte del torneo.