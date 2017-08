Sassuolo-Genoa 0-0



Consigli 6,5: bravo su Galabinov al 22', ancora di più quando al 34' smanaccia un cross velenosissimo di Lazovic diretto sul secondo palo. In generale sicuro e deciso anche nella ripresa.



Lirola 6: preoccupato forse eccessivamente da Taarabt, si sgancia poco. Comunque diligente e senza sbavature.



Cannavaro 6,5: mezzo punto in più per aver contenuto Galabinov, ospite davvero scomodo.



Acerbi 6: lascia il lavoro sporco a Cannavaro, preoccupandosi di impostare da dietro.



Peluso 6: Lazovic e Pandev gli procurano qualche difficoltà. Non affonda. Davanti non si vede quasi mai.



Sensi 6,5: subito un gran lancio di sinistro per Politano, poi un altro ancora per Falcinelli.. Inizia con tanta qualità, si spegne nella ripresa.



(dal 64' Missiroli 6: entra bene in campo ma quando la squadra ormai si è seduta. Così cerca di allungarla verso la porta avversaria, invano)



Magnanelli 6: Bucchi gli chiede più dinamismo, lui ci prova. Di fatto gira un po' a vuoto, concedendo spesso il possesso al Genoa. Meno fulcro del solito.



Duncan 6: parte interno sinistro come con Di Francesco, dopo poco passa a destra, scambiandosi con Sensi: novità. Suo il primo tiro della partita, fra le braccia di Perin. Alla lunga perde lucidità, sbagliando qualche palla di troppo.



Berardi 6,5: dei tre attaccanti è il più pericoloso, quello che cerca la conclusione più spesso. Ma la mira è ancora da aggiustare. A questo Sassuolo serve comunque di più.



Falcinelli 6,5: Crotone lo ha esaltato, ma non l'ha insuperbito. E' il solito lottatore.



(dall' 83' Matri 6: con una sola conclusione riesce a preoccupare Perin)



Politano 5,5: poco ispirato. Troppe voci di mercato sul suo conto?



(dal 64' Ragusa 5,5: il suo ingresso non migliora la situazione sulla fascia sinistra)







All. Bucchi 6,5: la prima mezz'ora è assai positiva, poi il Genoa cresce e gli toglie il sogno di un debutto esaltante. Nella ripresa la sua squadra non tira quasi mai in porta, vittima di un calo fisico vistoso. Nota positiva: zero gol subiti.