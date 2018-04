Sassuolo-Fiorentina 1-0



Consigli 6: la Fiorentina non punge, è troppo sulle gambe dopo la partita di mercoledì.. E lui si gode la giornata di relax.



Lemos 6: galvanizzato dal gol di Verona, prova a ripetersi su punizione al 24': Dragowski blocca centrale. Da due gare non fa sbavature. Esce tra gli applausi dopo una prestazione onesta.



(dal 75' Dell'Orco sv)



Acerbi 6,5: solito guerriero, Falcinelli non vede mai la porta. Un esempio per tutti.



Peluso 6: nel ruolo di centrale laterale di una difesa a tre l'età si vede meno. Balza all'occhio il mestiere.



Adjapong 6,5: conclusione al volo interessante nei primi minuti di gioco. Con l'espulsione di Dabo, Veretout si accentra lasciandogli intere praterie. E infatti il gol del vantaggio neroverde nasce da un suo inserimento.



Missiroli 6,5: di testa a centrocampo sono praticamente tutte sue. E quando c'è da gestire lo fa con grande esperienza.



Magnanelli 6,5: partita solida e intelligente.



Duncan 6,5: quando il gioco si fa duro i duri iniziano a combattere. Nelle due partite più importanti dell'anno Iachini non ha dubbi se schierarlo o meno. E Duncan risponde presente, specialmente oggi al Mapei Stadium.



Rogerio 7: gran bel cross per Adjapong a inizio gara. Forse la sua miglior partita da inizio anno: Chiesa non gli va mai via.



Politano 7,5: un'altra perla straordinaria, decisiva per la salvezza dei neroverdi. Nella ripresa potrebbe addirittura raddoppiare ma spreca tutto davanti a Dragowski. E' l'eroe del 2018 neroverde.



(dall'82' Matri 6: entra con voglia, sfiora il gol al 90'+ 2')



Berardi 5,5: al 29' costringe al doppio giallo Dabo. Rischia tantissimo per un'entrata su Dragowski dopo essere stato già ammonito. Nella ripresa si impegna ma non sempre fa la cosa giusta. Sostituito tra i fischi.



(dal 63' Ragusa 6,5: un generoso, come sempre. Sfiora il gol al 69': Dragowski si supera deviando in angolo il suo destro ravvicinato)





All. Iachini 7: ha costruito un Sassuolo diversamente bello. Più umile forse, ma capace di fare risultati come questi. Applausi a scena aperta per lui a fine gara anche dai tifosi viola, che salutano l'ex.