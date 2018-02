Sassuolo-Cagliari 0-0





Consigli 6: due parate nel primo tempo (facili), inoperoso nel secondo fino al tiro da metà campo di Barella nel finale, l'ultimo brivido deviato sopra la traversa. Cagliari inoffensivo.



Lirola 6: buona iniziativa al 30' con cross per la testa di Babacar. Nella prima frazione spinge di più, copre bene nella seconda parte del match.



Goldaniga 6: ridona certezza alla difesa neroverde dopo il pesante 7-0 di Torino



Acerbi 6: la mancanza dal primo minuto di Pavoletti gli facilita molto la vita. Farias non punge, e nemmeno Sau.



Peluso 5,5: qualche lancio sballato nonostante la molto libertà, qualche palla persa, costringono Iachini al cambio.



(dal 70' Rogerio 5,5: un giovane ancora misterioso. Il suo ingresso in campo non cambia nulla)



Missiroli 6,5: partita solida, affrontando Ionita e Joao Pedro. Sfiora il gol di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione.





Magnanelli 6: in una gara dove il pallone deve circolare bene e veloce, non sempre sceglie la soluzione migliore.





Duncan 6,5: grande presenza fisica, grande lavoro. Quando però è il momento di affondare perde precisione.



(87' Ragusa sv)



Berardi 5,5: l'errore commesso al 46' davanti a Cragno si commenta da solo. E c'era Babacar accanto, solo a porta vuota.. Prova a rifarsi nel finale.





Babacar 6: positivo nella gestione delle sponde, è ancora servito poco e male quando guarda la porta. Vedi occasionassima Berardi.



(dal 65' Matri 6: si prova a girare ogni volta che riceve il pallone, sempre senza fortuna)





Politano 6,5: sfiora il gol in rovesciata intorno al quarto d'ora, serve una splendida palla a inizio ripresa per Berardi, che spreca. E' il più vispo tra i neroverdi







All. Iachini 5,5: anticipa forse troppo il cambio Matri per Babacar, proprio nel momento in cui l'attaccante di colore sembrava più inserito nel gioco. Un punto per rialzare la testa dopo il pesante 7-0, sì, ma ancora una prestazione senza gol. Occasione sciupata.