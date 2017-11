Benevento-Sassuolo 1-2



Consigli 7: nel primo tempo non viene mai chiamato in causa, ma è nel secondo che sale in cattedra con due interventi decisivi per salvare il risultato



Gazzola 6: si limita a una partita molto di controllo e poco di spinta. Evidentemente queste erano le richieste di Bucchi e lui non tradisce le consegne



Cannavaro 6: soffre la vivacità di Armenteros, ma riesce a cavarsela sempre col mestiere



Acerbi 6: vive una giornata di relativa tranquillità, in poche circostanze si sgancia per limitare Ciciretti



Peluso 6,5: per lui vale lo stesso discorso di Gazzola, con la differenza che regala un successo insperato ai suoi con il gol in pieno recupero



Biondini 6: nella partita più delicata di questo avvio di stagione, Bucchi si affida alla sua esperienza ed è una scelta azzeccata. Prova di gran sostanza, priva di sbavature



(dal 61' Sensi 5: pessimo l'impatto sulla partita. Sbaglia una quantità industriale di palloni nella mezzora in cui resta in campo)



Magnanelli 6,5: è l'anima di questa squadra. Sarà un caso che le sconfitte siano arrivate senza il capitano: rientra e il Sassuolo torna a far punti



(dal 90' Falcinelli sv)



Missiroli 6,5: l'assist per il gol di Matri e non solo. Dà un grande contributo anche in ripiegamento



Politano 7: è l'uomo in più del Sassuolo, il trascinatore dei neroverdi. Semina il panico nell'imbarazzante difesa giallorossa



Matri 6,5: fino al gol, era stato un fantasma. Si riscatta proprio con la rete che porta in vantaggio i suoi



Ragusa 5,5: prestazione incolore, nonostante abbia avuto lo spazio per affondare il colpo



(dal 72' Berardi 5: il tempo per fallire un calcio di rigore)





All.: Bucchi 6,5: raccoglie un successo preziosissimo e per certi versi pure meritato, visto che se nel primo tempo la gara è stata in equilibrio, nella ripresa non c'è stata partita.