Sassuolo-Napoli 1-1



Consigli 7: trafitto nei primi minuti da Callejon (in posizione di fuorigioco), al 6' risponde bene al tiro al volo di Insigne. Sempre su Insigne si supera intorno al 40'. Prodigioso al 77' sul tiro di Milik, non può nulla sul tocco vincente di Callejon all'80'.



Lirola 6: a parte lo svarione del 26', da ultimo uomo (Insigne lo salta in area e tira fuori), fa una buona partita. Da quinto di centrocampo va sempre un po' meglio.



Goldaniga 7: un leone acrobatico. Con lui, a tre, il Sassuolo è quasi impenetrabile.



Acerbi 7: guida la linea difensiva con sapienza e decisione. Un esempio.



Peluso 7: forse la sua miglior prestazione stagionale. Da quella parte -è vero- il Napoli spinge meno, però quando lo fa si scontra con la sua determinazione.



Rogerio 5,5: peccato per l'autogol, stava disputando una gara attenta. La malizia di Callejon fino a quel momento non l'aveva sorpreso.



Missiroli 7: un colosso a centrocampo. Di testa son tutte sue. Corre anche tantissimo senza perdere precisione, limita moltissimo Allan.



Sensi 6,5: un tocco di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa. Alcune palle recuperate sono da applausi.



(dall' 83' Magnanelli sv)



Mazzitelli 7: altro alfiere del centrocampo di Iachini; preferito a Duncan, ricambia con una prestazione sopra le righe.



(dal 77' Cassata sv)



Politano 7: segna in tap-in al 22', sul palo colpito di testa da Peluso. Nella ripresa potrebbe raddoppiare ma anziché piazzarla centra Reina. Uomo mercato, spina nel fianco di Koulibaly.



Berardi 6,5: al 50' sbaglia l'impossibile, a un metro da Reina che non trattiene la conclusione di Politano. La sua partita tuttavia è generosa e tecnicamente di livello.



(dal 72' Ragusa 6: entra per correre dietro a tutti, per poco non segna)







All. Iachini 8: azzecca modulo (3-5-2) e interpreti. La partita perfetta, almeno fino all'80'.