Sassuolo-Inter 1-0



Consigli 6: pronto a respingere le iniziative blande del primo tempo dell'Inter. Si supera parando un rigore a Icardi a inizio ripresa, sicurezza nel finale.





Lirola 7: Perisic non è al massimo, è vero, in più lo cercano poco. Lirola controlla la situazione e si limita ad ostacolare l'atletismo del croato al 25', quando, di testa, per poco non porta in vantaggio l'Inter. Nel secondo tempo cresce e stupisce.





Goldaniga 7: a parte un'indecisione con Acerbi in un frangente, esegue ottimamente le direttive di Iachini. Forse la rinascita del Sassuolo parte da lui.





Acerbi 7: al 42', saltato Consigli dal pallonetto d'Icardi, salva l'1-0 intervenendo di testa all'altezza dell'area piccola, un attimo prima dell'argentino. A inizio ripresa tocca il pallone di mani su un cross di Candreva, e Doveri fischia rigore. Ancora prezioso nel finale in marcatura su Icardi





Peluso 6,5: attento sul doppio binario Candreva-Cancelo, vive una giornata piena di sollecitazioni. Risponde alla grande.





Missiroli 7: aiuta Lirola a contenere Perisic e le discese di D'Ambrosio. Sta ritrovando la forma piano piano, il vecchio Missile.





Magnanelli 6,5: ordinato e puntale nell'interdizione in mediana. In ripresa.





Duncan 6,5: il suo recupero ridona fisicità e robustezza al centrocampo neroverde



(dal 90'+3' Cannavaro 6: il minuto dell'addio)



Berardi 6,5: sfiora il raddoppio subito dopo il gol di Falcinelli. Sarebbe stato il colpo del ko. Cala nella ripresa, il gol arriverà.



(dal 62' Ragusa 6,5: ottimo impatto sulla gara, grande applicazione)



Falcinelli 7: un primo tempo di duro lavoro, con preziosissime sponde e un ancor più prezioso gol di testa. Nel secondo tempo potrebbe ricambiare il favore a Politano in più di un'occasione, ma s'intestardisce inutilmente con giocate individuali.





Politano 7,5: stupefacente nell'azione del gol di Falcinelli, al 33'. Parte dalla propria area in dribbling, si fa tutta la fascia destra, e arrivato sul fondo sfodera un cross perfetto per il numero 11 neroverde, che incorna in rete. Che giocata! Ormai la stella del Sassuolo è lui.



(dall'82' Mazzitelli sv)





All. Iachini 8: anche stavolta la trovata di mettere un uomo (Politano) sul regista avversario, come a Genova contro la Samp. La sua squadra si difende con ordine e tenacia, per poi pungere in contropiede. Capolavoro.