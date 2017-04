Sassuolo-Sampdoria 2-1



Consigli 6: incolpevole sul gol di Schick, deviazione incalcolabile.



Lirola 6: perde Schick al 12' e la Samp sfiora il gol. Perde Bruno Fernandes intorno al 35', ma subito dopo è bravo a chiudere, evitando il raddoppio dei blucerchiati. Nella ripresa spinge con maggior costanza e convinzione.



Acerbi 6,5: non impeccabile come altre volte in difesa, si trasforma in giustiziere al 56', quando su calcio d'angolo segna la rete del raddoppio con un'incornata.



Cannavaro 6: una gara senza eccessi e senza sbavature.



Peluso 5,5: forse troppo bloccato, eppure la Samp gioca senza esterni..



Pellegrini 7: tanto pressing per evitare l'inferiorità numerica a centrocampo. Da un punto di vista strettamente tecnico, il giovane neroverde è più impreciso del solito, almeno nel primo tempo. Nella ripresa infatti è lui a mettere in porta Ragusa, e a battere l'angolo sulla testa di Acerbi..



(dal 75' Duncan sv)



Aquilani 5,5: impacciato, a tratti in difficoltà. E' questo l'Aquilani che ha deluso a Pescara?



Missiroli 6: ha voglia di giocare, si vede, infatti pressa come un dannato. Purtroppo gli manca ancora qualcosa col pallone tra i piedi.



Politano 6: non riesce a concludere in porta il suggerimento invitante di Matri, al 6'. Poi si dà da fare, insistendo su giocate un po' troppo prevedibili.



(dall'85' Adjapong sv)



Matri 6: dopo un assist pregevole per Politano, esce dal gioco, finché non ci prova di testa al 41', ma il pallone finisce alto. Smorzato più che colpito.



(dal 72' Iemmello sv)



Ragusa 7: nel primo tempo impegna Bereszynski andando prevalentemente sul fondo alla ricerca del cross. Al primo taglio, nella ripresa, Pellegrini lo mette in porta e lui fredda Viviano. La sua rete cambia la partita.







All. Di Francesco 7: era dal 15 gennaio che il Sassuolo non vinceva in casa. E dire che anche oggi la sua squadra era andata sotto di un gol. Chissà che urla nell'intervallo, per questa remuntada! Nella ripresa è stato comunque fondamentale trovare subito la rete del pareggio.