Udinese-Sassuolo 1-2



Consigli 6: imparabile l'unica conclusione che arriva in porta di Fofana.



Lirola 6,5: bene in copertura e tanta spinta dalla sua parte.



Acerbi 6: non commette errori, dalla sua la scarsa vena offensiva degli attaccanti friulani.



Goldaniga 6: preciso e sicuro in una serata non difficile.



Dell'Orco 6: può spingere meno di Lirola, ma argina bene Widmer.



Mazzitelli 6,5: battaglia in mezzo al campo con Fofana e spesso si inserisce, esce con i crampi.



(86' Cassata s.v.)



Sensi 7: tra i meno in luce del centrocampo del Sassuolo, ma è suo il cross che porta l'autorete di Adnan e poi è perfetto nell'inserimento per il raddoppio.



Missiroli 6,5: uno dei migliori della sua squadra, svaria su tutto il fronte offensivo.



Adjapong 6,5: è il più pericoloso dei suoi, con diverse conclusioni e cross.



(81' Rogerio s.v.)



Babacar 5,5: potrebbe fare qualcosa in più, ha diverse palle buone ma è poco incisivo.



Politano 6: svaria molto ma gli manca quella scintilla in più per trovare il gol.



(89' Magnanelli s.v.)





All. Iachini 6,5: la sua squadra è ordinata e messa bene in campo, mette parecchio in difficoltà la sua ex compagine.