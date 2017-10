Spal-Sassuolo 0-1



Consigli 6: non deve fare particolari interventi e se non c'è lui c'è il palo, porta imbattuta e tre punti conquistati



Gazzola 6: Costa prova a metterlo in difficoltà ma lui è attento, in fase offensiva spinge poco pur essendo molto educato con i piedi



Acerbi 6,5: l'unica indecisione è sull'occasione di Antenucci per il resto gara esemplare con qualche scorribanada offensiva molto interessante



Cannavaro 6,5: partita esemplare per il difensore napoletano, mai in difficoltà e motlo sicuro



Peluso 6,5: corre chilometri sulla fascia e tiene perfettamente la velocità di Lazzari rendendolo innocuo



Missiroli 6.5: torna a prendersi il centrocampo con un prestazione di grandissima intelligenza, sulle palle alte ha quasi sempre la meglio. Fondamentale



Magnanelli 7: il capitano è tornato e dispensa palloni per tutti i comapgni chiudendo ogni possibilità alle idee della Spal



Duncan 6: grande quantità per il centrocampista che nel finale di primo tempo subisce un colpo ed è costretto ad abbandonare la gara



(dal 47' Sensi 6: entra bene in partita e difende il vantaggio insieme ai compagni)



Berardi 5: il peggiore dei suoi soprattutto per il rigore sbagliato che poteva chiudere definitivamente l'incontro. Deve ritrovarsi per tornare ai grandi livelli che aveva mostrato si aver raggiunto



Falcinelli 6: gara di grande sacrificio senza creare occasioni da punta centrale e difendendo molto bene ogni passaggio in verticale degli avversari



(dal 79' Ragusa 6: entra e guadagna il rigore, nulla più)



Politano 7: spezza subito l'incontro rubando la palla a Vicari che vale il vantaggio, nella ripresa sfiora il raddoppio con un bel sinsitro a giro



(dall'87' Cassata 4: in tre minuti riesce solamente a compiere un intervento killer che gli costa il rosso)





All. Bucchi 7,5: prepara la gara perfettamente e si prende i tre punti come aveva dichiarato, il ritorno al 4-3-3 e alle certezze Missiroli-Magnanelli sono l'arma in più