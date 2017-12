Il Sassuolo di Giuseppe Iachini perde lo scontro diretto con l'Atalanta e viene eliminato dalla Coppa Italia: non basta l'autorete di Toloi a rimettere in carreggiata i neroverdi.



Atalanta-Sassuolo 2-1



SASSUOLO:



Pegolo 5,5: più che complice in occasione della rete di Cornelius, non può farsi beffare sul suo palo. Macchinoso sugli sviluppi del due a zero di Toloi.



Gazzola 6: ha la costante voglia di spingersi in avanti per tentare un cross dalla fascia, solo che la pressione atalantina non sempre glielo consente. Quando capita, arriva l'autorete casalinga.



Cannavaro 5,5: Cornelius gli scappa via in maniera agevole, tiene in gioco l'attaccante sbagliando il rientro sul fuorigioco. Non è da lui.



Acerbi 6: ha festeggiato le cento presenze consecutive in campionato, non si ferma mai. E meno male, per la difesa neroverde.



Rogerio 5: timido, soffre le incursioni avversarie e si perde Orsolini in più di un'occasione. Toloi lo beffa sul corner del raddoppio.



Frattesi 5: non incide come Iachini vuole, si limita al compitino senza affondare sulla fascia.



Dal 74' Politano 6: un minuto dopo l'ingresso ha la clamorosa palla del pareggio, la sfera esce di pochi millimetri.



Mazzitelli 6: in assenza di Magnanelli, agisce da regista. Prova ad imbastire la manovra offensiva, ma non sempre è supportato a dovere dai suoi.



Cassata 6: si muove tantissimo, specie all'inizio. Facendo intravedere anche numeri di una certa rilevanza. Poi si innervosisce.



Dal 54' Magnanelli 6: aiuta la squadra ad incrementare il tasso tecnico, eredita da Mazzitelli il ruolo di playmaker.



Pierini 5: Iachini lo richiama spesso, non supporta il centrocampo come il tecnico vorrebbe e viene sostituito.



Dal 54' Falcinelli 6: Viene mandato in campo per recuperare metri in campo, ne giova tutta la compagine.



Matri 6: nel primo tempo prova a tenere alta la squadra, ma i compagni non lo aiutano più di tanto. Più altruista del solito.



Ragusa 5,5: quasi assente nel primo tempo, cresce con il resto della squadra nella ripresa e prova anche la soluzione personale.