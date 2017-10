Timo Letschert, difensore del Sassuolo, è intervenuto prima del match contro la Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium:



Come arrivate a questa gara?



"Secondo me siamo pronti per la sfida, non sarà una parita facile, ma dobbiamo giocare una partita compatta e fare risultati".



Che momento è per il Sassuolo?



"Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo lavorato bene. Ci siamo allenati bene siamo pronti".