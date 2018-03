Il difensore del Sassuolo, Pol Lirola, ha parlato a Sky Sport: "Questo è un periodo difficile, siamo in una parte della classifica in cui non meritiamo di essere. Mancano undici partite, dobbiamo iniziare da oggi. Ora dobbiamo conquistare più punti possibili. Conosciamo le qualità che abbiamo, sappiamo che non dobbiamo stare in questa zona della classifica. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Dobbiamo vincere già da oggi".