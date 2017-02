Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, parla dopo la sconfitta con il Chievo Verona: "La partita è iniziata male, non è mai semplice giocare novanta minuti in dieci contro undici. Siamo riusciti ad andare in vantaggio ma poi il gol preso a fine primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe, anche se abbiamo fatto un buon primo tempo tatticamente, creando anche le occasioni del due a zero, ma poi nei novanta minuti la stanchezza fisica e mentale si fa sentire. Poi va detto che su certi gol presi possiamo anche migliorare. In questi casi gli episodi determinano il risultato, se fossimo andati sul 2-0 o non avessimo preso l’1-1 staremmo parlando di un’altra partita. La partita va analizzata considerando le cose negative e quelle positive. Di negativo c’è che se rimani in dieci al terzo minuto, sicuramente qualcosa hai sbagliato, di positivo c’è che comunque anche in dieci non abbiamo giocato male".