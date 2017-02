SASSUOLO



Consigli 6,5: al 18' chiude lo specchio a Deulofeu, mentre al 22' protesta come un matto per il doppio tocco di Bacca dal dischetto. Aveva ragione. Nella ripresa compie due miracoli che permettono al Sassuolo di provarci fino alla fine



Gazzola 5,5: Deulofeu è molto più veloce e all'inizio gli scappa via un po' da tutte le parti. Col passare del tempo gli prende le misure. O almeno, ci prova.

Acerbi 6: in coppia con Peluso come a Udine, guida una difesa molto sollecitata, più che altro sugli esterni. Nel finale si mangia le mani per un'occasionissima.



Peluso 6: anche da centrale non sfigura



Dell'Orco 6: Di Francesco lo preferisce ancora a Cannavaro e Letschert, spostando Peluso centrale. Lui non teme Suso e gioca la sua partita con applicazione. Notevoli gli spunti offensivi nel finale.



Pellegrini 6,5: ancora una prova di spessore. Vince il duello con Bertolacci, sia tecnicamente che fisicamente.



(dal 69' Matri 6: dal suo ingresso in campo comincia il forcing. Si impegna ma non punge)



Aquilani 6: alterna giocate corte ad aperture precise. E quando nella ripresa ruba palla a Sosa dentro l'area rossonera, l'arbitro non fischia rigore al tocco di mani del milanista sul suo colpo di tacco.



Duncan 6,5: anche lui come Berardi quando vede rossonero si esalta: procura il rigore che Berardi sbaglia. Cresce nella ripresa.



Berardi 6: più che altro per il rigore sbagliato. Gioca da protagonista ma è ancora poco lucido nelle conclusioni, come in quel colpo di testa fallito all'89'.



Defrel 5,5: un po' fuori dal gioco: non tira una volta.



(dall'83' Ricci sv)



Politano 6,5: tiri deboli o imprecisi. Tanto ma tanto movimento in compenso.



(dal 77 Ragusa 6: entra bene in partita e per poco non fornisce l'assist del pareggio dopo una discesa prorompente)







All. Di Francesco 6,5: il suo Sassuolo meriterebbe molto di più di un pareggio, e invece addirittura perde. Infuriato con l'arbitro in più di un'occasione, non getta la spugna, e nel finale tenta il solito, più offensivo, 4-2-4.



MILAN



Donnarumma 6,5: Un solo intervento decisivo, su Berardi nel finale, che salva il risultato per il Milan.



Abate 5,5: Politano lo punta e lo salta spesso, meno preciso del solito anche quando si propone in fase offensiva con sue proverbiali sovrapposizioni.



Paletta 6,5: Ha il merito di annullare Defrel prima, Matri poi.



Zapata 6,5: Nessuna sbavatura, sbroglia diverse situazioni pericolose con alcuni recuperi in velocità.



​Vangioni 6,5: Avvio di gara di sofferenza, Berardi gli sfugge spesso alle spalle. L'argentino poi si riprende e concede poco a un avversario difficile da affrontare.



​Kucka 5,5: Causa il rigore su Duncan con un intervento ingenuo, con il susseguente giallo che ne influenza la gara. Non garantisce il solito filtro a centrocampo. (Dal 64' Pasalic 6: Il suo ingresso porta dinamismo al reparto in fase di ripartenza).



​Sosa 6,5: Come contro la Fiorentina, gioca una prima parte di gara di grande intensità e qualità in regia. Scende di tono nella seconda parte, affidandosi a una buona dose di esperienza. (Dall'86 Poli s.v)



​Bertolacci 6: La sensazione è che sia ancora lontano dalla condizione migliore. Alterna delle ottime cose, come l'inserimento in area che è valso il rigore di Bacca, a momenti di pausa.



Suso 6: Deulofeu lo manda in porta due volte: nella prima occasione è straordinario Consigli, nella seconda poco preciso lo spagnolo.



Bacca 6: Si sbatte in attacco su tutto il fronte, ma con poco costrutto. Sempre avulso dal gioco dei rossoneri, ha il merito di segnare il gol vittoria seppur in maniera goffa e irregolare. (Dal 74' Ocampos s.v)



Deulofeu 7: Crea sempre la superiorità numerica con i suoi strappi, Consigli è costretto agli straordinari in due occasioni per negargli la gioia della rete. Encomiabile anche in fase difensiva, con alcune coperture quasi da terzino.



All. Montella 6,5: 10 punti nelle ultime 4, il suo Milan è tornato a correre. Azzeccata la scelta di Zapata contro il rapido Defrel.