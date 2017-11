Posticipo incandescente per la 12° giornata di Serie A: al Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Milan, in un match delicatissimo per il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina rossonera. Uno stadio storicamente ostico per il Diavolo, tre sconfitte e una vittoria (la scorsa stagione) nei quattro precedenti a Reggio Emilia e che è già costato l'esonero di Allegri nel 2013/14: più in generale il bilancio tra neroverdi e milanisti è in perfetta parità, 4 vittorie per parte e nessun pareggio. Necessario per il Milan invertire il trend dell'ultimo periodo, con un solo successo nelle ultime sei uscite in campionato, ma anche il Sassuolo non se la passa meglio e vuole evitare il terzo ko consecutivo dopo quelli con Udinese e Napoli.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Sassuolo-Milan



FORMAZIONI UFFICIALI



Sassuolo: Consigli; Gazzola; Cannavaro; Acerbi; Peluso; Missiroli; Mazzitelli; Cassata; Politano; Falcinelli; Ragusa.



Milan: Donnarumma; Zapata; Bonucci; Romagnoli; Calabria; Montolivo; Kessie; Borini; Suso; Calhanoglu; Kalinic..