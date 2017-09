Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, è arrabbiato: «È stata la nostra miglior partita, abbiamo avuto coraggio contro una squadra che aveva fatto bene con le big. Abbiamo concesso pochissimo ma forse sono stati più fortunati e oltre il gol abbiamo avuto altre 4 o 5 occasioni ma non siamo riusciti a chiuderla. Quello che conta è buttarla dentro e il risultato è bugiardo. L’Atalanta è stata cinica, noi abbiamo il rammarico di non averla portata a casa. Già il pareggio sarebbe stato stretto, la sconfitta è davvero un grande rammarico. Ragusa? Berisha era già a terra ma comunque è stato bravo, noi non siamo stati altrettanto bravi. Voglio vedere una squadra in campo rabbiosa, capace di dare tutto ma io volevo giocatori motivati e così ho scelto questa formazione con il 3-5-2 e infatti abbiamo fatto un buon calcio. Questa è la Serie A, dobbiamo abituarci subito. A fine gara ho fatto i complimenti a Manganiello ma sul secondo gol dell’Atalanta ho avuto qualche perplessità sulla sua decisione».