Federico Peluso ha parlato a margine della partita persa per 3-1 dal Sassuolo contro il Chievo: ''Quando hai un uomo in meno saltano un po’ tutti gli schemi, ma stavamo comunque facendo la nostra gara, peccato aver preso gol a cinque minuti dalla fine del primo tempo, se non fosse successo penso che la gara sarebbe stata diversa. Se dobbiamo vedere il lato positivo in questa partita, è che non abbiamo mollato fino all’ultimo, purtroppo sono arrivati tre gol, uno su calcio d’angolo e due su cross, sicuramente ci sono stati degli errori. Veniamo da risultati utili, a parte la parentesi Juve, stiamo ritrovando il ritmo e le nostre giocate, oggi è stata una partita a sé, condizionata dall’espulsione dopo tre minuti''.