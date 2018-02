Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, parla del mercato dei neroverdi in conferenza stampa: "Abbiamo speso 10 milioni per Babacar, 7 per Pol Lirola, 500 mila euro per Miguel Lemos e poi Tripaldelli dalla Juventus per 1 milione e mezzo. Andrea Pinamonti e Federico Valietti rimangono come idee per l'estate".