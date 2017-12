Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo, parla dopo il pareggio sul campo della Roma: "Un bel momento. Ci tenevamo tantissimo a fare bene oggi, anche se la partita non si era messa benissimo, ma l'abbiamo tenuta in equilibrio e siamo riusciti a portare a casa un pareggio importante. Stiamo facendo molto bene. Cosa è cambiato con Iachini? Il mister ci ha portato grande entusiasmo, quando arrivano i risultati è tutto più semplice. Roma fuori dalla lotta scudetto? Penso possa rientrare. La Roma ha una grandissima squadra, magari oggi era un po' stanca, ma il campionato è lungo e arriveranno fino alla fine insieme a Inter, Napoli e Juventus. L'addio di Cannavaro? Oggi la partita era dedicata a lui, volevamo regalargli un risultato positivo. Lo ringrazio per quello che mi ha dato in questi due anni e mezzo, la squadra tutta lo ha dimostrato. Mercato? A gennaio non mi muovo, vediamo a giugno. Ritorno alla Roma? Ci pensano il mio procuratore e il direttore alle questioni di mercato"