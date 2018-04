L'attaccante del Sassuolo Matteo Politano ha parlato a Premium Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Milan: "C’è un po’ di rammarico per non aver vinto: è stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, ma nella ripresa siamo usciti bene. Poi, nel finale, complice la stanchezza di molti noi, abbiamo abbassato il baricentro e il Milan ha trovato il pareggio. Ci prendiamo il punto, ma un po’ di amaro in bocca resta. Molte big mi vogliono? Io ora penso solo a fare bene con il Sassuolo, a cominciare dal prossimo incontro che per noi è fondamentale."