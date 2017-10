Antonino Ragusa, esterno offensivo del Sassuolo, parla dopo il ko col Napoli: "Se avessimo segnato il 3-2 a pochi minuti dalla fine la gara avrebbe potuto mettersi meglio per noi, anche se pareggiare non sarebbe stato semplice. L’atteggiamento che abbiamo messo in campo è stato quello giusto, anche se sono stati commessi alcuni errori che comunque ci stanno, è un momento in cui non ci gira bene. Sbagliare qualcosa in uno stadio come il San Paolo è una situazione difficile da gestire, senza dimenticare che il Napoli è una squadra in grandissima forma in questo momento. Bucchi? Il mister non è a rischio, noi siamo dalla sua parte e questo è avvenuto fin dall’inizio della stagione. Siamo una buona squadra e abbiamo ancora tempo per dimostrarlo ed è normale voler far meglio soprattutto davanti al nostro pubblico".