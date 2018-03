Antonino Ragusa, esterno offensivo del Sassuolo, parla dopo il pareggio con la Spal: "L'importante era non perdere, perché saremmo stati superati in classifica, poi ovvio che giocando in casa volevamo vincere. Credo che abbiamo dato tutto, abbiamo poco da recriminare. Abbiamo sbagliato un rigore, preso una traversa, ma non dobbiamo soffermarci sugli episodi, se no ci affossiamo da soli, bisogna guardare il lato positivo, abbiamo creato tanto, dobbiamo prendere le cose buone e ripeterle nelle prossime partite. La classifica? Non è bella, lo sappiamo, non lo sarebbe stata nemmeno con una vittoria. Dobbiamo solo lavorare tanto e duramente e cercare di fare risultati. L'ammonizione? Ero diffidato e purtroppo salterò la trasferta di Udine, peccato, spero di essere subito pronto per la partita dopo".