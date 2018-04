L'esterno offensivo del Sassuolo, Antonino Ragusa, è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Crotone: "Manca ancora una vittoria per la salvezza, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Sarà una battaglia, ci vogliamo salvare anche se siamo messi meglio in classifica rispetto al Crotone. Ci sarà lo stadio pieno, un motivo in più per giocare questa bella partita."