Tutto fatto, manca l'ufficialità. Eusebio Di Francesco è pronto a diventare il nuovo allenatore della Roma. Il Sassuolo ha deciso di risolvere il contratto del tecnico, un passo necessario per accelerare la trattativa con la Roma. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club giallorosso dovrebbe ufficializzarlo in giornata, al massimo domani. Di Francesco, ex giocatore e ex team manager della Roma, firmerà fino al 2019, con ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Porterà quattro collaboratori, tra questi il suo secondo Tomei, il collaboratore tecnico Pierini e un preparatore per il recupero degli infortunati. A Roma tornerà ad abitare nella casa che ha ancora all’Eur