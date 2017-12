Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Già da noi Allegri stava dimostrando di essere un grande allenatore. Devo dire che ho sbagliato a lasciarlo libero (per passare al Cagliari, ndr): con lui saremmo andati in Serie A molto prima. Di Francesco faceva un calcio molto offensivo, di origini zemaniane. Poi si è, diciamo così, calmato: oggi la Roma ha la difesa più forte. Il paragone è difficile, perché uno è rimasto soltanto un anno, l’altro cinque. Ma tutti e due avevano un’idea di gioco ben definita. Allegri era bravo a gestire le situazioni, a cercare di più l’equilibrio. A un certo punto, quell’anno la squadra si stava smarrendo, lui ha saputo recuperarla trascinandola alla promozione. Allegri ha un bel caratterino, non è uno che si fa mettere i piedi in testa tanto facilmente. Mi ha ringraziato dopo essere stato esonerato dal Milan per colpa del 4-3 col Sassuolo, quella sconfitta gli ha cambiato la carriera e dopo è finito alla Juve. Tra lui e Di Francesco riprenderei entrambi, ma penso anche a Sarri e Ancelotti. Sono ambizioso. Chi vince stasera allo Stadium? La Juve ha qualcosa in più, può riconquistare lo scudetto. È vero che non mi sono lasciato molto bene con Di Francesco? No, siamo in ottimi rapporti. E con Allegri? Uguale, ci telefoniamo ogni due mesi circa. È piacevole dialogare con lui".