Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha parlato della stagione della squadra di Di Francesco a Radio Crc: "Abbiamo avuto tanti problemi quest'anno e la serie infinita di infortuni ci hanno condizionato la stagione. Abbiamo perso tante occasioni e tante partite proprio per la mancanza dei nostri giocatori. In un campionato normale saremmo dovuti essere lì davanti a giocarci l’Europa, ma ci riproveremo l’anno prossimo anche perché il mio obiettivo è disputare la Champions. Siamo pronti a tutto, ma le fantasie giornalistiche non vanno prese per oro colato. Non dimenticate che Di Francesco ha un contratto e una clausola di 3 milioni per cui credo che daremo continuità al progetto".



MERCATO E VIAREGGIO - "Spero di riuscire a mantenere tutti i migliori giocatori nella prossima stagione e recitare un ruolo importante, a cui ci stavamo già abituando. Il Sassuolo sa cosa fare e secondo me non conviene ai calciatori andare via. La vittoria al torneo di Viareggio? E' stata una bella soddisfazione perché dimostra che abbiamo lavorato bene e ho visto molto calciatori già pronti per giocarsi la Serie A. Probabilmente domenica sarò allo stadio, il Napoli di quest'anno è di una categoria superiore, ma mai dire mai".