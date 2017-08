Il Sassuolo corteggia l’esterno Biraghi (Pescara, c’è anche il Genoa). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Crotone vede sfumare l’obiettivo Sadiq (Roma, va al Torino) e per l’attacco insiste sul milanista Cutrone, bloccato dai rossoneri prima dell’arrivo di un’altra punta alla corte di Montella (non è detto che venga lasciato partire). I calabresi non mollano la pista Iemmello (Sassuolo), ma i neroverdi non hanno ancora dato l’ok per il prestito. Per la fascia il nome nuovo è il greco classe ’93 Lykogiannis dello Sturm Graz (scadenza 2018). Occhi anche sul difensore Mladenovic (Standard Liegi), difficile Crisetig (Bologna): giocatore verso la Spagna, dove il Las Palmas ha superato la concorrenza del Malaga nelle ultime ore.