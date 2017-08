"Il mercato? Ho chiesto alla società di trattenere i giocatori, mi interessava più questo rispetto alle entrate". Bucchi è stato preso fin troppo alla lettera, ci pare.



In effetti, col prestito di Ferrari alla Sampdoria, che si sta concretizzando in questi giorni, se ne andrebbe l'unico acquisto in grado di ambire a un posto da titolare. Così la sola novità nell'undici, al momento, sarebbe Falcinelli, che novità poi non è neanche. Chi un tempo era considerato una buonissima riserva, oggi è promosso titolare, a Matri e a Iemmello piacendo.



In realtà va poi detto che Ferrari si trovava davanti un Acerbi fresco di rinnovo, e che dunque non è nemmeno vero quello che ho scritto poco sopra: avrebbe giocato Acerbi, quindi ci sta. La partenza del difensore ex Crotone, perciò, per quanto dispiaccia, da una parte è legittima, dall'altra rinforza l'idea di un Acerbi ancora protagonista.



Dopo gli addii di Pellegrini e Defrel (ahimè, notevolissimi addii..), Bucchi ha chiesto di non perdere più nessuno: "Berardi e Politano, come Acerbi e Falcinelli ce li invidiano in tanti, hanno mercato, ma spero che possano restare." Spero: che brutto verbo che ha usato. Significa ancora incertezza. Eppure non avrebbe senso smantellare ulteriormente la squadra titolare, andando a privarsi, che so io, d'un Politano. La Fiorentina lo corteggia, e va bene, allora bisogna resistere. A meno di non avere tra le mani un bel sostituto, cosa che adesso come adesso dubito che il Sassuolo abbia.



Meno attivo, è evidente, il Sassuolo però sembra soprattutto meno creativo sul mercato. A furia di colpetti e colpettini il rischio è quello del ristagno, di un progressivo abbassamento di livello o, peggio, di stimoli. Forse ci prenderà per mano Berardi, finalmente, di sicuro Sensi crescerà; Missiroli e Duncan saranno più presenti, Lirola fiorirà, e Matri tornerà a stupire, e Falcinelli ripeterà l'anno di Crotone e tutto quello che volete; ma sta di fatto che un bel colpo, dico uno, che soddisfi la piazza o mantenga un po' di coerenza col passato non è ancora stato fatto. E temo non si farà.



Poi, per carità, Bucchi sarà un grande mago, come Di Francesco, ma non dimentichiamoci che quest'ultimo ha fatto bene quando aveva i giocatori, là davanti.. Carnevali ripete il mantra "Non abbiamo bisogno di vendere". E di comprare, invece? Credo che sia un pochino sintomatico: l'impressione è che qualcosa si sia bloccato. Sotto la superficie dei colpettini volti al futuro, un Primavera qui un altro Primavera là, il mio timore è che si stia in realtà fermi, a guardare quanto è stato bello il Sassuolo in Europa. Anche comprensibilmente, però il proseguimento del sogno assomiglia troppo a una bella dormitina sugli allori.